Die Stadt Amberg oder auch der Landkreis Wunsiedel rufen dazu auf, an dieser tollen Aktion teilzunehmen. Gemeint ist die CO2 Challenge 2021, die heute an Aschermittwoch startet. Die ganze Fastenzeit über kann man da einen Betrag zum Klimaschutz leisten. Dabei wird es jeden Tag eine neue Herausforderung geben, um Klimaschutz im eigenen Tagesablauf zu verwirklichen. Möglichkeiten dazu finden sich überall in unserer unmittelbaren Umgebung, nicht nur in der Garage, im Heizungskeller oder unter der Dusche. Auch auf dem Sofa, im Kleiderschrank und vom Einkaufskorb bis hin zum Kochtopf können wir viel erreichen. Wer Lust hat mitzumachen: www.Co2challenge.net