CO2-Challenge: Menschen für Klimaschutz begeistern

Nächste Woche findet wieder die alljährliche „CO2-Challenge“ statt. Dann gibt es jeden Tag im Netz und auf Social Media neue Ideen und Möglichkeiten Klimaschutz in den Tagesablauf zu integrieren. Auch die Stadt Weiden ist wieder mit dabei.

Dabei sollen die eigenen Gewohnheiten hinterfragt werden. Denn Klimasünden verstecken sich nicht nur im Kühlschrank, im Heizungskeller oder unter der Dusche. Auch im Freizeit- und Einkaufsverhalten oder der Müllbeseitigung kann für den Klimaschutz einiges geleistet werden. Das Ziel der CO2-Challenge ist es Menschen für Klimaschutz zu begeistern.

„Die Stadt Weiden erarbeitet gerade ein Klimaschutzkonzept mit zahlreichen Maßnahmen, mit welchen die Stadt Weiden einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Mit der CO2-Challenge können auch die Bürgerinnen und Bürger Klimaschutz im Alltag spielerisch ausprobieren“, so Oberbürgermeister Jens Meyer.

Auch Schulklassen können mitmachen. Materialien hierzu werden durch Klimaschutzmanager Julian Hollstegge per Post an die Schulen in Weiden versandt. Diese können auch unter https://www.co2challenge.net/schulchallenge kostenlos heruntergeladen und verwendet werden. Und wie bei jeder Challenge gibt es auch hier etwas zu gewinnen.