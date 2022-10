Conrad eröffnet weitere Filialen für Geschäftskunden

Anfang 2023 eröffnen in Regensburg und Mannheim zwei weitere Conrad Profistores. Dann haben Geschäftskunden nicht nur in Hürth bei Köln, sondern auch in diesen beiden Städten zusätzlich die Möglichkeit, ihren technischen Bedarf vor Ort zu decken.

„Wir glauben daran, dass Profistores uns auf dem Weg zur führenden europäischen Beschaffungsplattform unterstützen und Geschäftskunden echten Mehrwert bringen können”, erläutert Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic. Und weiter: „Gerade für sie macht der stationäre Handel als Verlängerung des Online-Modells Sinn, beispielsweise wenn es um eine sofortige Verfügbarkeit des Produkts oder die Möglichkeit geht, hochpreisige Technik vor Ort auszuprobieren und sich mit den Conrad Profis dazu auszutauschen.” In den drei Piloten Hürth, Regensburg und Mannheim werden mögliche Konzepte ausprobiert.

Von Werkzeug über Messtechnik bis hin zur IT-Ausstattung finden Geschäftskunden in den zwei neuen Conrad Profistores auf jeweils 600 m2 eine große Auswahl. Und wenn es brennt, liefert das Conrad Profistore Team auch direkt auf die Baustelle bzw. in den Betrieb.