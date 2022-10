Bald ist Halloween: Party für Kids und mehr!

Kommende Woche sind schon wieder Ferien. Kinderbespaßung ist diesmal etwas einfacher, denn nächsten Montag ist Halloween. Wobei es auch diese Woche schon die ein oder andere Halloween-Party gibt.

Hier finden Sie einige Veranstaltungen:

Kids-Halloween-Party Schwandorf– beim 1. FC Schwandorf am 31.10.

Gruselhaus Neumarkt –Neumarkt in der Oberpfalz

Gruselgarten Mitterteich – LK Tirschenreuth

Wie jedes Jahr am 31.10 Halloween, verwandelt sich der Garten von Wolfgang Fleischer Stück für Stück zum Grusel-Garten. Letztes Jahr sind ca 400 bis 600 Leute durchgegangen. Es sind aktuell 74 Gräber 50 Betonköpfe, ein echter Sarg wo aufgeht, 6 lebensgroße Zombies, usw. aufgebaut. Dieses Jahr mit lebenden Darsteller (natürlich verkleidet). Eintritt ist frei. Gerne kann gespendet werden. Der gespendet Betrag kommt der Lebenshilfe eV. in Mitterteich zugute.

Adresse: Am Sieglrang 28, 95666 Mitterteich

Kids-Halloween-Party im Jugendzentrum Klärwerk Amberg

Dieses Jahr findet wieder die Halloween-Party im Rahmen des Kindercafés im Jugendzentrum Klärwerk statt. Am Mittwoch, den 26. Oktober lädt das Team des Jugendzentrums alle Halloween begeisterten Kids von 6 bis 12 Jahren zum feiern und tanzen ein. Gestartet wird um 15.30 Uhr mit passenden Spielen zum Thema. Natürlich wird es auch nicht an Leckereien und Partymusik fehlen. Eine gruselige Verkleidung ist natürlich erwünscht, aber keine Pflicht. Gemeinsam lassen wir bis 17.30 Uhr im Saal und im Café die Stimmung steigen. Der Eintritt beträgt 3,- Euro und Einlass ist ab 15.15 Uhr. Wie auch im Kindercafé können die Besucher und Besucherinnen ohne Anmeldung kommen, eine Aufsichtspflicht besteht nicht.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Team des Jugendzentrums unter Tel. 09621 10-1710 oder per Mail an jugendzentrum@amberg.de gern zur Verfügung.

Halloween-Spaß im Ferienprogramm Amberg

Auch zur herbstlichen Jahreszeit hat die Kommunale Jugendarbeit Amberg im Rahmen des Ferienprogramms wieder ein kleines Abendteuer für Kinder geplant und einen neuen Actionbound erstellt, der besonders die jungen Halloween-Fans anspricht.

Die Schnitzeljagd „Wir suchen Luna!“ für Kinder und ihre Familien kann ab dem 31.10.22 jederzeit kostenlos bei einem Spaziergang durch das Landesgartenschau-Gelände gespielt werden. Das kleine Abenteuer handelt von der Hexe Mira, deren Katze auf dem Gelände entlaufen ist. Während man ihr hilft, ihr Haustier wieder zu finden, begegnet man allerlei Figuren, welche den Spielerinnen und Spielern einige Rätsel und Aufgaben stellen.

Um ab den Herbstferien das Halloween-Abenteuer im LGS-Gelände spielen zu können, braucht man nur die kostenlose App „Actionbound“ im Playstore herunterladen. Nun scannt man einfach den QR-Code, den man unter „Veranstaltungen und Projekte – Actionbound“ auf www.koja.amberg.de oder an der Schautafel des Jugendzentrums Klärwerk findet und schon kann das Spiel beginnen. Alternativ kann man auch in der App nach Actionbounds suchen, welche sich in der unmittelbaren Nähe befinden.

Der Action-Bound wird auch im Rahmen des Halloween-Tags im Ferienprogramm am 31.10.2022 gespielt und auf alle Abenteuerlustigen wartet am Ende eine kleine Überraschung. Eine Anmeldung zum Ferienprogramm ist möglich unter www.ferienprogramm.amberg.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koja.amberg.de. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Kommunale Jugendarbeit Amberg unter der Nummer 09621 101700 oder per mail an jugendarbeit@amberg.de.