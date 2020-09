Corona-Frühwarnwert in Weiden überschritten: Oberbürgermeister Meyer appelliert an Bevölkerung

Die Stadt Weiden hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten. Die 7-Tage-Inzidienz stieg am Freitag auf 35,3. Oberbürgermeister Jens Meyer appelliert an die Bevölkerung

In den vergangenen sieben Tagen wurde bei 15 Personen aus Weiden eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Wie Oberbürgermeister Jens Meyer bestätigte, handelt es sich dabei unter anderem um vier Reiserückkehrer und acht direkte Kontaktpersonen. Da sich das Infektionsgeschehen gut nachverfolgen lässt, wird vorerst auf einschneidende Maßnahmen verzichtet. Oberbürgermeister Jens Meyer appelliert allerdings an die Bevölkerung, sich an die Hygieneregeln zu halten und die Zahl an Kontaktpersonen zu minimieren, um so das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten. Außerdem bittet er Reiserückkehrer, sich testen zu lassen.