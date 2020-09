Josef Hefner übernimmt EV-Nachwuchs in Weiden

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Der 1. EV Weiden hat seine unvermittelte Nachwuchstrainersuche nun mit einem alten Bekannten abschließen können.

Weidens Eishockey-Urgestein Josef Hefner wird in der kommenden Saison die U17-Bundesligamannschaft trainieren. Die Entscheidung für den 55-Jährigen war für die Verantwortlichen schnell gefallen: Hefner kennt den Verein, seine Trainerkollegen und natürlich auch einige der Spieler aus dem Effeff. Zudem arbeitete er bereits früher im Weidener Nachwuchs und führte später die Blue Devils als Coach der 1.Mannschaft in die Oberliga Süd. Auch als Spieler war Hefner in Weiden aktiv und nahezu ein Mann der ersten Stunde.