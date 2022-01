Im neuen Jahr bietet das Landratsamt Cham seine Antigen-Schnelltests wie auch PCR-Tests im BRK-Gebäude in der Further Straße in Cham an.

Möglich wurde das, weil das Rote Kreuz künftig beide Testzentren des Landratsamtes betreut. Der bisherige Standort in der Osserstraße in Cham wird seit heute nicht mehr genutzt. Dort wurden allein 2021 mehr als einhunderttausend Tests durchgeführt. Alles Weitere zu den Tests gibt’s auf der Homepage des Landkreises Cham.