Corona: Weiden streicht den Kathreinmarkt

Der Kathreinmarkt und der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag in Weiden müssen heuer aufgrund der Corona-Pandemie entfallen.

Um den Einzelhändlern in dieser Zeit entgegen zu kommen, wird es dafür erweitere Einkaufszeiten in der Vorweihnachtszeit geben. An den vier Donnerstagen vor Weihnachten dürfen die Läden in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Händler und Gastronomen, die sich an der Initiative beteiligen, werden von Stadtmarketing e. V. in der Konzeption und Bewerbung unterstützt und sollen sich deshalb direkt mit dem Stadtmarketing Weiden in Verbindung setzen.

Interessierte Händler und Gastronomen wenden sich zur Planung an Frau Schild-Janker, Tel.: 09 61 / 38 98 00, E-Mail: info@stadtmarketing-weiden.de