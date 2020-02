Desinfektionsmittel zum Selbermachen!

Die Drogeriekette DM hat’s bestätigt, die Nachfrage nach Desinfektionsmittel steigt. In einigen Läden sogar schon ausverkauft!

Wenn Sie auf keinen Fall auf Desinfektionsmittel verzichten möchten, haben wir hier ein Rezept zum selber machen:

– 1 EL Hochprozentigen Alkohol (Sowas wie Weingeist, Melissengeist oder den guten alten Wodka)

– 2 Tropfen Teebaumöl, gibt’s in jedem Bodyshop oder auch in Apotheken.

– 3 Tropfen Lavendel, Thymian, Pfefferminz, Nelken oder Zimt-Öl. Riecht gut, WICHTIG ist aber, dass das Öl antimikrobielle Eigenschaften hat

– 1 TL Aloe-Vera Das hilft gegen die Austrocknung und pflegt die Haut

– Kein muss, machts aber besser: 1 TL Vitamin-E-Öl – wirkt hautpflegend und konserviert.

Das alles dann in ein Sauberes Gefäß wie zum Beispiel eine Kosmetik-Sprühflasche.

Und fertig! Hausgemachtes Desinfektionsmittel!