Rot-grüner Wahlsieg in Hamburg

Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD ihre Position als stärkste Kraft klar verteidigt.

Die Partei von Bürgermeister Peter Tschentscher büßte zwar an Stimmen ein, lag aber weit vor dem grünen Regierungspartner. Die Grünen verdoppelten ihren Stimmenanteil annähernd. Damit hätte Rot-Grün eine komfortable Mehrheit in der Bürgerschaft. Die CDU büßte erneut an Stimmen ein, während die Linke leicht zulegte. Die AfD und wohl auch die FDP schafften ganz knapp den Wiedereinzug in die Bürgerschaft, die Liberalen müssen aber noch zittern.