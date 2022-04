Diana Völkl gewinnt Wellness-Tage im Siebenquell

Da schmunzelt der Hase, das dickste Osterei kommt dieses Jahr von Ramasuri und dem Siebenquell GesundZeit-Resort in Weißenstadt. In der Zeit bis Ostern wollen wir jeden Tag eintauchen und wohlfühlen und mehr über die GesundZeit erfahren.

Dabei geht es um das Gesundheits- und Thermenhotel, die persönliche Wohlfühlzeit in der Therme und Entschleunigung, sowie Entspannung pur, in der GesundZeit Reise. Denn das Resort direkt am Weißenstädter See ist viel mehr als eine klassische Wellnesseinrichtung.

Hier kommen Beauty&Spa, sowie Medical Wellness oder auch Fitness und dennoch Gaumenfreunden zusammen. Von dieser bundesweit einmaligen Einrichtung im Herzen des Fichtelgebirges können Sie sich dann gerne selbst überzeugen.

Diana Völkl aus Vohenstrauß freut sich über das Wellnesswochenende im Siebenquell:

2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet und Buffet am Abend. Dazu kommen die freie Nutzung der Siebenquell Wasser- und Saunawelt, sowie der GesundZeit-Reise und des Fitness-Studios. Für die Dauer des Aufenthaltes werden zudem eine Badetasche mit großem Badetuch, Bademantel und Slippern gestellt.