Neue Termine für OVIGOs Krimi-Dinner

Ende März durfte das OVIGO Theater im Landhaus Trausnitz eine Uraufführung steigen lassen. „Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ heißt das neue Dinner mit Killer, das zum allerersten Mal vor Publikum gezeigt wurde und restlos begeistern konnte. Es ist das zweite Krimi–Dinner der OVIGOs, die bereits mit „Mord im Hause Doubleface“ für zahlreiche ausverkaufte Häuser sorgten. Nun waren auch die ersten „Gonzalez“–Termine ebenfalls bis auf den letzten Platz besetzt.

Aufgrund der riesengroßen Ticket–Nachfrage hat das OVIGO Theater nun in Absprache mit den Gasthäusern weitere Zusatztermine angesetzt, für welche nun der Vorverkauf gestartet ist. So wird die „Freakshow“ auch am 29. April und 17. September im Gasthof Glück Auf Wackersdorf und am 14. Oktober im Landhaus Trausnitz zu sehen sein. Auch für die Termine am 11. Juni im Hofmark Bräu Loifling (Open Air), für den 1. Oktober im Krämerhof Kulz und für den 29. Oktober im Landhotel Kastanienhof Georgenberg gibt es noch (wenige) Karten. Fünf weitere Vorstellungen sind bereits seit Längerem ausverkauft.

In diesem Stück befinden sich die Gäste im Jahr 1891. Eine „Freakshow“ aus den USA ist auf Europa–Tournee. Mister Gonzalez stellt zusammen mit seiner Gehilfin Lobita drei außergewöhnliche Menschen in Käfigen zur Schau. Das unwürdige Zirkus–Spektakel wird von Tourmanager Chilwell begleitet, der stets darauf bedacht ist, den Besuchern noch mehr Sensation, Faszination und Wildheit zu präsentieren. Doch während des Dinners geschieht etwas Grausames: Ein ehemaliger Zirkusfreak wird Opfer eines Giftanschlages! Haben sich ihre früheren Zellenkollegen gerächt? Geht es um Geld? Wer steckt wirklich dahinter? Die Gäste sind mittendrin und werden gebeten, das giftige Rätsel der vermeintlichen Freaks zu entschlüsseln.

Die Karten kosten im Vorverkauf 62,00 € (ermäßigt 56,00 €) und sind über www.ovigo-theater.de zu bekommen.