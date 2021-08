Dieb stiehlt Lebensmittel und türmt

Ein gewalttätiger Ladendieb hat am Donnerstag in einem Regensburger Supermarkt Lebensmittel gestohlen und ist geflüchtet.

Um etwa 14:00 Uhr befand sich der Unbekannte in einem Verbrauchermarkt in der Von-Seeckt-Straße. Mit seiner Ware drückte er sich an der Kasse vorbei. Als der Verkäufer den Mann zur Rede stellen wollte, rannte er davon. Der Angestellte verfolgte den Dieb und konnte ihn schnell einholen.

Der Dieb trat jedoch dem 20-Jährigen in den Bauch und türmte mit den Lebensmitteln. Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.