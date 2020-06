Diebstähle an Traktor und Baumaschine

Wie die Polizei in Nabburg am Samstag mitgeteilt hat, wurden in den letzten Tagen in Pfreimd und Wernberg-Köblitz Teile eines Traktors sowie der Schlüssel einer Baumaschine gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurden durch einen bisher noch unbekannten Täter zwei abnehmbare Zugmäuler an zwei Ackerschleppern gestohlen. Diese waren in einer landwirtschaftlichen Scheune abgestellt. Der Schaden wird hier auf rund 2.500 Euro geschätzt.

In Pfreimd wurde – höchstwahrscheinlich durch Kinder – der Schlüssel einer Straßenbaumaschine entwendet. Da spielende Kinder sich in unmittelbarer Nähe zu der Baustelle befanden, wird davon ausgegangen, dass eines dieser Kinder den Schlüssel einfach abzog und mitnahm. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizei in Nabburg entgegen.