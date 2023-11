Digitalisierung: Landratsamt mit guten Ergebnissen

Wie berichtet, hat die Firma Conrad Electronic eine Studie zur Servicequalität in den Oberpfälzer Landratsämtern und kreisfreien Städten in Auftrag gegeben.

Dabei liegt das Landratsamt Tirschenreuth bei allen abgefragten Kategorien über dem Durchschnitt und oftmals auch in der Spitzengruppe. So waren die Bürger z.B. mit der telefonischen Erreichbarkeit nirgends so zufrieden wie in Tirschenreuth. Allerdings gibt es auch viel Luft nach oben, so Landrat Roland Grillmeier.

Vor allem die digitalen Angebote sollen ausgebaut und einfacher zugänglich gemacht werden. Und speziell im Gesundheitsamt und bei der digitalen Bauakte sind zeitnah weitere Verbesserungen zu erwarten.