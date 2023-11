Tirschenreuther erfindet bayerischen Döner

In Tirschenreuth am Marktplatz gibt es seit letzter Woche bei Mr. Shak Mak den so genannten „Bayern Döner“ mit Leberkäse, Senf und Kraut. Erfunden hat die bayrisch-türkische Spezialität Marco Cakmak.

Im Interview mit Radio Ramasuri verriet er, dass die typisch bayrische Leberkässemmel ihm zu fettig gewesen sei. Deshalb habe er den Leberkäse ganz dünn geschnitten und schließlich landete das Ganze im Fladenbrot.

Auf einmal standen die großen Sender bei ihm Schlange. Alle wollten über den „Bayrischen Döner“ berichten. Mittlerweile kommen Leute aus ganz Bayern, um diese Spezialität zu probieren. Gläubige Muslime sollten aber nicht zu schnell zugreifen: Der Bayern-Döner selbst ist nicht halal.