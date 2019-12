Die Polizeiinspektion Regensburg Süd sucht nach Zeugen für drei Brände an den Weihnachtsfeiertagen.

Zunächst brannte es an Heiligabend an einem Aushangbrett im Bereich der Turnhalle der Grundschule Königswiesen. Am Vormittag des 2. Weihnachtsfeiertags gerieten in kurzen Zeitabständen gleich zwei Geräteschuppen auf dem Gelände eines Sportvereins in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zudem wird ermittelt, ob die Brände miteinander in Verbindung stehen.