Einbruch in ein Fahrradgeschäft

An Weihnachten ist ein Fahrradgeschäft in Sulzbach-Rosenberg das Ziel von Einbrechern geworden.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag drangen Unbekannte in das Geschäft in der Nürnberger Straße ein und stahlen insgesamt neun E-Bikes, sowie diverses Fahrradzubehör. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die für den Abtransport einen Kleinlieferwagen oder ähnliches benutzt haben. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Der Sachschaden liegt bei circa 800 Euro. Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.