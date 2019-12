Nackt-Jogger in Furth im Wald geschnappt

Nackte Tatsachen hat es am Weihnachtsnachmittag in Furth im Wald zu sehen gegeben.

Die Polizei bekam mehrere Anrufe, dass eine männliche Person wohl völlig nackt durch das Stadtgebiet joggte. Tatsächlich konnten Polizisten den Läufer kurz darauf nur mit Laufschuhen bekleidet an einem Waldstück in Grub abfangen. Die Beamten nahmen den verwirrten Mann in Gewahrsam. Er wurde in ein Bezirksklinikum eingewiesen. Zusätzlich wird jetzt noch gegen jemanden ermittelt, der ein Video vom Nackt-Jogger im Internet verbreitete.