Keine Bombe gefunden: Evakuierung abgesagt

Die geplante Evakuierung in Weiden ist Donnerstagnachmittag abgesagt worden. Die mögliche Bombe im Bereich des Wasserwerkstadions entpuppte sich bei der Öffnung der Fundstelle als Abwurfbehälter mit Brandsätzen.

Die Brandsätze werden durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht und entsorgt. Die vorsorglich bis ins Detail geplante Evakuierung am Sonntag fällt damit aus. „Ich bin sehr erleichtert über dieses Ergebnis. Ich bedanke mich für die professionelle und fokussierte Vorbereitung der Evakuierung in den letzten Monaten“, so Oberbürgermeister Jens Meyer.

An die 800 Einsatzkräfte aus ganz Bayern waren für die Evakuierung einsatzbereit gehalten worden, u.a. eine Reiterstaffel der Polizei aus Eichstätt. Im Vorfeld ist sogar die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz nach München verlegt worden.