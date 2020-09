Oberpfälzer gehen für Klima und Verkehrswende auf die Straße

Am Freitag ist globaler Klimastreik. Im Rahmen dieser Aktion gibt es in Weiden eine Fahrraddemo organisiert von Fridays For Future. Teilnehmen an der Fahrraddemo wird auch Greenpeace Weiden.

Die Organisation fordert z.B. im Anschluss an die Demo den Umbau städtischer Mobilität. Die Bedingungen zum Radfahren sind laut Greenpeace leider auch in Weiden schlecht. Es fehle an Raum, oft gebe es gar keine Radwege und die vorhandenen seien zu schmal oder nicht vor dem Autoverkehr geschützt. Treffpunkt für die Fahrraddemo in Weiden ist um 16 Uhr am Pavillon im Max-Reger-Park.

Auch in Amberg wird demonstriert: Um 14 Uhr beginnt die Kundgebung von „Fridays for future“ auf dem Marktplatz. Ab 18 Uhr radelt die „Critical Mass“ um den Amberger Altstadtring.