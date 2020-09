Macht mit beim Radio-Ramasuri-Stadtradelteam

Radio Ramasuri tritt für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Und zwar für die Stadt Weiden vom 25. September bis 15. Oktober mit von der Partie.

In diesem Zeitraum können alle, die in Weiden leben, arbeiten, in einem Verein sind oder eine Schule besuchen bei der Kampagne „STADTRADELN“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Beim Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu bewegen und dadurch einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.

Auch Radio Ramasuri ist mit einem Team am Start. Muntermacher Markus Pleyer ist ebenfalls dabei.