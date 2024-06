Eilsbrunn: Installateur erleidet Stromschlag

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Eilsbrunn im Kreis Regensburg ist am Dienstag ein Mitarbeiter einer Heizungsbaufirma verletzt worden.

Der Installateur erlitt einen Stromschlag, nachdem er mit einem aus der Wand ragenden Stromkabel in Berührung kam, dessen Kupferadern nicht abisoliert waren. Der Mann verlor für kurze Zeit das Bewusstsein und erlitt am Arm sogenannte Strommarken. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wer für das ungesicherte Kabel verantwortlich war, muss jetzt geklärt werden.