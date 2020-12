Ein Christbaumkugelhimmel in der Asphaltkapelle in Etsdorf

© Foto: Wilhelm Koch

Jedes Jahr aufs Neue ist es ein Wahnsinn – wie viele Christbaumkugeln an so einen Baum passen. Und noch viel viel mehr passen an die Decke der Asphaltkapelle in Etsdorf (bei Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach). Da hängen sage und schreibe 1500 bunte Christbaumkugeln.

Letztes Jahr gab es das schon und weil es so gut ankam, heuer gleich wieder. Und heuer gibts noch was Neues: Am Wochenende gibts noch Musik dazu, leise Orgelmusik. Wenn Sie mal dort in der Nähe sind, es lohnt sich! Machen Sie einen Spaziergang zur Asphaltkapelle in Etsdorf. Selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen. Der Christbaumkugel-Himmel hängt noch bis Mariä Lichtmess (2. Februar).