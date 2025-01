Ein Euro pro Kilometer für die Palliativstation

Die Klinik für Palliativmedizin am Klinikum Weiden hat ein Jahr mit vielen Herausforderungen hinter sich. Die wichtigste ist die Aufstockung der Bettenanzahl von 10 auf 14. Das schlägt sich in der Anzahl der Patientinnen und Patienten nieder. 544 Frauen und Männer, so viele wie noch nie seit der Einrichtung der Palliativstation in Weiden, wurden 2024 von Chefärztin Dr. Stephanie Kuchlbauer und ihrem Team betreut. 2023 waren es 442 unheilbar kranke Menschen..

Die Palliativstation hat sich logistisch darauf eingestellt. „Niedergelassene Kollegen können ihre Patienten bei uns schnell und unkompliziert direkt mit einem Anruf anmelden“, sagt Dr. Kuchlbauer. Sie betont jedoch, dass die Klinik für Palliativmedizin kein Pflegeheim ist und daher für eine Überweisung von Patienten der entsprechende medizinische Hintergrund notwendig ist.

Der gute Ruf der Klinik bringt der Einrichtung willkommene Unterstützung ein. Jüngstes Beispiel ist eine Idee von Sportlern des SV Kohlberg-Röthenbach (SVK). Sie animieren Freiwillige zum Laufen – egal wo, wie weit, wie schnell, ob allein oder in der Gruppe, ob auf Zeit, ob als Spaziergang, mit ohne Nordic-Walking-Stöcke.

Wer mitmachen will, sollte dies an einem der kommenden vier Sonntage tun: 19.01., 26.01., 02.02., 09.02.2025. Für jeden gelaufenen Kilometer sollte die Teilnehmerin oder der Teilnehmer einen Euro für die Palliativklinik spenden – oder über einen Sponsor spenden lassen. Auch wer nicht läuft, darf selbstverständlich spenden. „Eine tolle Sache, herzlichen Dank an den SV Kohlberg-Röthenbach“, sagt Chefärztin Dr. Kuchlbauer.

Die Veranstalter würde interessieren, wie ihre Idee ankommt und wie gut die Beteiligung ist. Daher freuen sie sich, wenn Teilnehmer in der Adidas-Running-App der SVK-Gruppe beitreten. Die App misst, wie viele Kilometer der einzelne absolviert. Wer auf eigene Faust ohne jede Entfernungsmessung einfach loslaufen will, darf das auch tun und anschließend spenden, so viel er oder sie will.

Die Veranstalter würden sich aber über ein bisschen Rückmeldung freuen, einfach per E- Mail an svk-spendenlauf@gmx.de oder auf den Instagram-Seiten des SV Kohlberg-Röthenbach.

Das ist das Spendenkonto:

IBAN: DE 04 7535 0000 0011 1092 04

Sparkasse Oberpfalz Nord

Kennwort: Palliativstation SVK