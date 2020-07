Ein niederbayrischer Frank in der Oberpfalz – der Ramasuri Frühschoppen mit Martin Frank am 19.07.2020

„Weißbier, aber mit ganz viel Limo“, frische Brezen und knackige Weißwürste – ja, so kann man in einen Sonntag starten, wenn er gelingen soll. Wenn dann noch ein niederbayrischer Frank in der Oberpfalz vorbeischaut, dann weiß man, dass entweder das Weißbier mit Limo zu stark war oder dass Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer es wieder mal geschafft hat, einen Top-Star des bayrischen Kabaretts ins Ramasuri Frühschoppenstudio zu locken. Martin Frank heißt der gute Mann, stammt aus Niederbayern (Hutthurm) und ist, Achtung liebe Damen, Single. Was der gute Mann so alles zu berichten hatte, das gibt’s wie immer unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/