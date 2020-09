Tierisch gute Laune gab es heute beim Frühschoppen, denn Gastgeber Jürgen Meyer saß mit Amtstierärztin Constanze Erl-Höning zu Tisch. Und so plauderte man munter drauf los – über das Tierreich, das Leben als Tierärztin oder auch über die Verordnungen bei der Milchproduktion – man will ja schließlich wissen, was man sich da in den Kaffee schüttet. Was da so alles gesprochen wurde, das gibts wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/