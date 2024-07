Ein Toter und vier Verletzte nach Unfall auf A3

Eine Familie ist auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Plötzlich kommt ihr Auto von der Straße ab. Für die Insassen hat das schwere Folgen.

Auf der Rückreise aus dem Urlaub ist eine Familie auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz schwer verunglückt. Eine Frau und ein Mann starben. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der 19 Jahre alte Fahrer nach Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau und Rosenhof im Kreis Regensburg die Kontrolle über das Auto verloren. Es kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Grünstreifen.

Ein 58-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Eine 50-Jährige starb später in einem Krankenhaus. Eine Insassin wurde schwer verletzt. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, darunter der Fahrer. Der Polizei zufolge handelt es sich um eine Familie aus Rheinland-Pfalz. Andere Wagen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Der Verkehr wurde nach einer rund zweistündigen Vollsperrung an der Unfallstelle vorbeigeleitet.(dpa/lby)