Einbrecher in Wohnung überrascht

Im Regensburger Ortsteil Reinhausen hat ein Wohnungsinhaber am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einen Einbrecher überrascht. Der Unbekannte flüchtete anschließend über ein Kellerfenster in Richtung der Reinhauser Kirche.

Von dort aus entkam der Einbrecher und versteckte sich in einem weiteren Gebäude. Bei der anschließenden Absuche wurde aber niemand gefunden. In der Kirche wurde aber ein kleines Lager mit mehreren Taschen entdeckt, in denen sich Diebesgut befand. Hinweise nimmt die Polizei Regensburg entgegen.