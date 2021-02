Einbruch in Bekleidungsgeschäft in Regensburg – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Donnerstag, 11.02.2021 00.00 Uhr, bis Freitag, 12.02.2021 24.00 Uhr, ist ein bisher unbekannter Täter in ein Bekleidungsgeschäft im Stadtnorden in Regensburg eingebrochen.

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe konnte er in das Gebäude gelangen. Der Täter könnte sich aber ziemlich geärgert haben, denn wegen des aktuellen Lockdowns befand sich nur eine leere Kasse in dem Geschäft.

Ohne Beute blieb dem Täter nichts anderes übrig, als wieder durch das eingeschlagene Fenster von dannen zu ziehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Tel.: 0941-506-2888