Einbruch in Fahrradgeschäft: Verdächtiger festgenommen

In Weiden ist nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Am Samstagabend war die Polizei darüber informiert worden, dass sich zwei verdächtige Personen im Bereich des Ladens aufhielten. Beim Eintreffen sahen die Beamten zwei Personen, die flüchteten. Es stellte sich heraus, dass in das Geschäft eingebrochen worden war. Vor dem Laden stand ein Kleintransporter mit verstauten hochwertigen Fahrrädern aus dem Geschäft. Außerdem parkte dort noch ein Auto in dem Aufbruchswerkzeug lag. Ein 45-jähriger Tatverdächtiger konnte kurz darauf im Stadtgebiet festgenommen werden. Der Mann ist derzeit wieder auf freiem Fuß. Die Identität des zweiten Täters ist noch unklar.

Dem Geschäft entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Wert der Fahrräder, die fast geklaut worden wären, liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Weiden bittet um Zeugenhinweise.