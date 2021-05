Amberg: Autoposer krachen ineinander

In Amberg gab es am Freitagabend wieder ein großes Treffen der sogenannten „Autoposer-Szene“.

Ca. 40 Fahrzeuge parkten auf dem Großparkplatz eines Gartencenters in der Fuggerstraße. Klar, dass da auch wieder mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren Runden gedreht wurden. Doch das ging diesmal gehörig schief. Zwei rundenfahrende Autos stießen so heftig zusammen, dass der 21-jährige Unfallverursacher verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Beifahrerin und die beiden Insassen des anderen Wagens verweigerten eine ärztliche Behandlung vor Ort. An Einkaufswägen des Gartencenters und an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.