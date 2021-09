Einbruch in Regensburger Gaststätte

In eine Gaststätte in der Regensburger Innenstadt ist am Dienstagmorgen eingebrochen worden. Dabei verschwanden mehrere Tausend Euro.

Zwischen 6 und 7 Uhr drang der Unbekannte über ein Fenster in den Gastraum ein. Der Dieb entwendete einen Wandtresor mit Inhalt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat aufgrund erster Informationen eine Täterbeschreibung.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Spiegelgasse/Blaue-Stern-Gasse bemerkt hat, soll sich an die Kripo Regensburg wenden.

Täterbeschreibung: