Einbruchserie in Bad Neualbenreuth aufgeklärt

Die Waldsassener Polizei hat einen 23-jährigen Mann als Tatverdächtigen für eine Reihe von Einbrüchen und Diebstählen in Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth ermittelt.

Der junge Mann soll zwischen Ende August und Anfang September elf Eigentumsdelikte in dem Ort begangen haben. Er stahl unter anderem ein Motorrad, drei Pedelecs, ein Mountainbike, Bargeld und andere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro. Außerdem soll er in die Tourist-Info am Bad Neualbenreuther Marktplatz eingebrochen sein.

Das Motorrad wurde in Tschechien sichergestellt und bereits dem Besitzer zurückgegeben. Derzeit befindet sich der Mann in Haft in der Tschechischen Republik. Für die in Deutschland begangen Taten wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.