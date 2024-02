Busunfall in Marktredwitz: Fahrer und Insassin verletzt

© Foto: PI Marktredwitz Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am …

19-Jähriger zu schnell unterwegs – Totalschaden © Foto: PI Marktredwitz Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am …

19-Jähriger zu schnell unterwegs – Totalschaden © Foto: PI Marktredwitz Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am …

Ein 52-jähriger Arbeiter hat sich im oberfränkischen Hof am Mittwochmorgen bei …

Arbeiter verletzt sich schwer an Textilmaschine Ein 52-jähriger Arbeiter hat sich im oberfränkischen Hof am Mittwochmorgen bei …

Arbeiter verletzt sich schwer an Textilmaschine Ein 52-jähriger Arbeiter hat sich im oberfränkischen Hof am Mittwochmorgen bei …

Ein Handwerker ist bei Gerüstarbeiten in Oberfranken rund zwei Meter hinab auf …

Handwerker stürzt von Gerüst und wird schwer verletzt Ein Handwerker ist bei Gerüstarbeiten in Oberfranken rund zwei Meter hinab auf …

Handwerker stürzt von Gerüst und wird schwer verletzt Ein Handwerker ist bei Gerüstarbeiten in Oberfranken rund zwei Meter hinab auf …

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de