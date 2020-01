Einbruchserie in Marktredwitz geht weiter

Die Einbruchsserie in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel geht weiter. Wie wir bereits berichteten wurde ein Einbrecher am Samstag beobachtet, der flüchten konnte. Jetzt sind weitere Einbruchsversuche bekannt geworden. Die Polizei geht anhand der Tatausführung davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.

In der Nacht zum Sonntag brach der Unbekannte in den Keller eines Hauses in der Balthasar-Neumann-Straße ein und stahl ein E-Bike im Wert von 3.000 Euro. Aus einem nicht verschlossenen Keller im Hohenberger Greimweg wurden drei Fahrräder gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 1.900 Euro. In der Goethestrasse war der Dieb nicht erfolgreich. Es waren nur leichte Hebelspuren am Türschloss sichtbar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Beschreibung des Täters: