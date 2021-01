Einbruchserie in Treffelstein

Eine ganze Einbruchserie gab es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Treffelstein im Landkreis Cham.

Drei Einbrüche beging ein Unbekannter, in zwei Scheunen und in ein leerstehendes Wohnanwesen im Ortsteil Kleeberg. Der oder die Täter verschafften sich über Fenster und Türen gewaltsam Zugang und entwendeten Arbeitsgeräte im Wert von ca. 3500 €.

Die Polizei geht davon aus, dass die jeweiligen Gebäude am Tag zuvor ausgespäht wurden. Wer also verdächtige Personen am Montag im Bereich Kleeberg beobachtet hat, soll sich bitte bei der Polizei Waldmünchen melden.