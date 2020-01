Einbruchsserie in Waldsassen

In Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth sind vom 3. bis zum 31. Dezember in mehr als 50 Häuser probiert einzubrechen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten in zeitlichen Abständen immer wieder versucht, in Kellerabteile zu gelangen und Gegenstände zu stehlen. Aktuell sind der Polizei acht Fälle bekannt, in denen der oder die Täter erfolgreich waren und Werkzeuge oder Wertsachen im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entwendeten.

Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Zeugen werden dringend gesucht. Hinweise zu der Einbruchsserie nimmt die Kripo Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-291 entgegen.