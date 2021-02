Einige ostbayerische Unternehmen wünschen sich neue Einreiseregelungen

Den Betrieben in Ostbayern fehlen die Grenzpendler aus Tschechien.

In der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim hat die IHK eine Umfrage durchgeführt. 48 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass Grenzpendler nicht mehr zur Arbeit kommen. 26 Prozent bringen ihre tschechischen Mitarbeiter zeitweise in der Region unter, was bei den Betrieben hohe Kosten verursacht. Und 40 Prozent der befragten Unternehmen aus dem Bezirk der IHK wünschen sich eine Rückkehr zu den Einreiseregelungen, die vor dem 13. Februar gegolten hatten.