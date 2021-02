Fanaktion des SSV Jahn Regensburg vor Pokalspiel

Mit dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals erreichte der SSV Jahn Regensburg bereits Historisches.

Am 2. März steht dann die Partie gegen Werder Bremen an. Unter dem Motto „Ostbayern wirft sich in Schal(e)“ ruft der Jahn nun alle Fans dazu auf, ihre Unterstützung rund um das bevorstehende Pokalspiel sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Heißt also z.B. einen Schal oder einen anderen Jahn-Fan-Artikel sichtbar am Haus, Fenster oder Balkon anzubringen. Dann davon ein Foto schießen und vor dem Spiel den Jahn-Profis einen virtuellen Gruß zukommen lassen. Der Kreativität sind keine Grenze gesetzt. Die Mailadresse zum Verschicken und alle weiteren Infos gibt’s beim Jahn auf der Homepage.