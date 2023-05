Einschränkungen bei Werkstattkette ATU nach Cyberangriff

Eine 66 Jahre alte Frau aus der Oberpfalz muss in einer psychiatrischen Klinik …

Degen-Angriff auf Passanten: Frau muss in Psychiatrie Eine 66 Jahre alte Frau aus der Oberpfalz muss in einer psychiatrischen Klinik …

Degen-Angriff auf Passanten: Frau muss in Psychiatrie Eine 66 Jahre alte Frau aus der Oberpfalz muss in einer psychiatrischen Klinik …

Eine ältere Frau schlägt in einer Fußgängerzone mit einem Degen auf Passanten …

Frau attackiert Passanten mit Degen – Entschuldigung vor Gericht Eine ältere Frau schlägt in einer Fußgängerzone mit einem Degen auf Passanten …

Frau attackiert Passanten mit Degen – Entschuldigung vor Gericht Eine ältere Frau schlägt in einer Fußgängerzone mit einem Degen auf Passanten …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de