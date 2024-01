Eis und Glätte: Präsenzunterricht fällt aus

Wegen der winterlichen Witterung fällt am Mittwoch, 17. Januar 2024, der Präsenzunterricht in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Cham, Neumarkt, Regensburg, Tirschenreuth, Schwandorf und Amberg-Sulzbach sowie in den Städten Regensburg, Amberg und Weiden aus. Das teilten die zuständigen Schulämter mit.

Die Entscheidung wurde aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse getroffen. Morgen fallen Schnee, gefrierender Regen und später Regen. Es besteht akute Glättegefahr! Die Schülerinnen und Schüler sollen stattdessen zu Hause im Distanzunterricht lernen. Ob der Unterricht am Donnerstag wieder stattfinden kann, wird je nach Wetterlage entschieden.

Auch die Volkshochschule Weiden Neustadt hat morgen aufgrund des Blitzeises geschlossen. Die ILS Oberpfalz-Nord möchte die Bevölkerung darauf hinweisen, dass über mögliche Schulausfälle aufgrund der Wetterlage über die NINA-WarnApp informiert wird.