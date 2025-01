Zahlreiche Glätte-Unfälle in der Oberpfalz

Gefrierender Regen hat am Mittwoch in der Oberpfalz zu einer Reihe von glättebedingten Unfällen geführt. Die Integrierte Leitstelle Oberpfalz-Nord mit den Standorten in Amberg und Weiden registrierte zwischen 6:00 und 14:00 Uhr insgesamt 34 Unfälle im Zusammenhang mit glatten Straßen und Gehwegen.

Der erste Vorfall wurde bereits um 02:35 Uhr in Mitterteich gemeldet, als eine Person beim Verteilen der Tageszeitungen stürzte. Wenige Minuten später, um 02:51 Uhr, kam es in Tirschenreuth zu einem weiteren Einsatz, bei dem der Rettungsdienst Verstärkung benötigte, um eine verletzte Person sicher zum Rettungswagen zu bringen.

Die Unfälle ereigneten sich in zahlreichen Oberpfälzer Gemeinden, darunter Neustadt/WN, Weiden, Weiherhammer, Eschenbach und Kirchenthumbach. Glücklicherweise gab es keine Schwerverletzten. Die meisten Betroffenen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen wie Frakturen oder Schürfwunden. Ein Mann in Weiherhammer brach sich das Sprunggelenk.

Auch in der Amberger Region kam es zu zahlreichen Unfällen. Besonders in der Altstadt und umliegenden Gemeinden wie Lauterhofen, Ursensollen und Sulzbach-Rosenberg waren die Straßen gefährlich glatt. Eine Person in der Amberger Altstadt erlitt eine Platzwunde am Kopf, während eine weitere in Lauterhofen mit einer Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert wurde.