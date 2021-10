Endspurt: InitiAKTIVKreis Tirschenreuth sucht Foto des Jahres

Nur noch bis zum 31. Oktober sucht der InitiAKTIVKreis Tirschenreuth das Foto des Jahres 2021. Der Endspurt für den Fotowettbewerb unter dem Motto „Alleinstellungsmerkmale“ läuft also.

Der Landkreis Tirschenreuth ist geprägt durch viele einmalige Besonderheiten, jeder kennt die unverwechselbare Teichlandschaft oder das Zoiglbier. Darüber hinaus gibt es jedoch noch viele weitere, oft verborgene Highlights zu entdecken. Also zeigen Sie mit Ihren Bildern, welche „Alleinstellungsmerkmale“ die Region so besonders machen. Wertvolle Sachpreise gibt es zu gewinnen.

Bis zu drei Fotos können digital per E-Mail an pia.stevens@tirschenreuth.de gesendet werden. Bitte geben Sie in der Bildbeschreibung auch den Aufnahmeort an. Bitte beachten Sie unbedingt die Teilnahmebedingungen unter www.initiaktivkreis.de!