Das Bayernwerk und die Regierung der Oberpfalz haben den Bürgerenergiepreis verliehen – insgesamt gingen 10.000 Euro an Energievorbilder für die Oberpfalz. Wenn sich Bürger zusammentun, um eine eigene Fernwärmeversorgung ins Leben zu rufen, kann man von vorbildlichem Engagement für die Energiezukunft sprechen.

So geschehen im Trausnitzer Ortsteil Köttlitz im Landkreis Schwandorf. Und deshalb ist die Nahwärmegemeinschaft einer der Preisträger. Ausgezeichnet wurden außerdem der Solarenergie-Förderverein Amberg/Amberg-Sulzbach und der „Stammtisch Tradt“ aus Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham. Der hat eine Schulbuslinie in Eigeninitiative entwickelt, damit nicht jedes einzelne Kind mit dem Auto in die Schule kutschiert wird.