Sulzbacher Torarolle kommt zurück nach Amberg

Am Sonntag kehrt die Sulzbacher Torarolle zurück in die Jüdische Gemeinde in Amberg. Bei einem Festakt im ACC wird gleichzeitig auf das Jüdische Leben der letzten 1.000 Jahre zurückgeblickt.

Die Sulzbacher Toraraolle überstand den Sulzbacher Stadtbrand von 1822 und auch die Novemberpogrome 1938. Über sieben Jahrzehnte lang lag sie unerkannt im Toraschrein der Amberger Synagoge. Nach ihrer Wiederentdeckung erfolgte die Restaurierung in Israel und im Januar wurde sie dann in einer feierlichen Zeremonie im Deutschen Bundestag fertiggestellt.