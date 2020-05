Enkeltrick in Hahnbach: Täterin gesucht

Der Enkeltrick ist zwar schon alt, aber er funktioniert immer noch gut. Aktuelles Beispiel: In Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach haben am Dienstag Enkeltrickbetrüger ein älteres Ehepaar um einen fünfstelligen Geldbetrag erleichtert. Am Mittag erhielt das Paar einen Anruf. Am Telefon eine weibliche Stimme, die sie für ihre Tochter hielten. Die Person sagte, sie sei gerade für einen Immobilienkauf unterwegs und benötige dafür dringend einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Durch eine geschickte Gesprächsführung wurden die beiden überzeugt und daraufhin eine angebliche „Freundin“ als Abholerin zu dem Ehepaar nach Hause geschickt. Dort kam es dann auch zur Übergabe.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt, ca.155 cm groß, schlanke Figur, osteuropäische Erscheinung, glatte und schulterlange Haare, trug einen hellblauen Mundschutz.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg befasst sich nun intensiv mit der Aufklärung der Straftat. Dazu können Zeugenhinweise von besonderer Bedeutung sein.

· Wem ist gestern die beschriebene Frau in Hahnbach aufgefallen? Sie könnte auch zu Fuß in der kleinen Siedlung westlich der Frohnbergerstraße unterwegs gewesen sein.

· Wem sind gestern auswärtige Fahrzeuge oder Taxis in Hahnbach aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kripo Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.