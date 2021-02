Der erneute Winterbruch hält die Polizei in Hof in Atem: Ganze sieben Mal hat es gestern auf den hochfränkischen Autobahnen gekracht.

In allen Fällen musste die Polizei feststellen, dass die Autofahrer in Anbetracht der winterlichen Straßenverhältnisse schlichtweg zu schnell unterwegs waren. Glücklicherweise gab es bei den meisten Unfällen nur Blechschäden zu beklagen. Lediglich zwei Unfallbeteiligte verletzten sich leicht und mussten vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.