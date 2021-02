Einbrecher mit Betäubungsmitteln und Handgranate erwischt

In einer eigentlich leerstehenden Wohnung in der Regensburger Innenstadt hat die Polizei am Freitagabend zwei Personen mit Betäubungsmitteln und einer Handgranate erwischt.

Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte in der Wohnung Taschenlampenlicht sowie fremde Personen und verständigte die Polizei. Diese fand zwei Personen auf, die an dieser Adresse nicht gemeldet waren. Zudem noch eine nicht unerhebliche Menge an betäubungsmittelhaltigen Medikamenten. Im Auto eines der beiden Täter entdeckten die Beamten außerdem noch eine Handgranate und Schusswaffenmunition. Umgehend wurde der Bereich um das Auto abgesperrt und Sprengstoffexperten des LKA hinzugezogen. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Handgranate um ein entschärftes russisches Modell. Von dieser ging keine Gefahr mehr aus. Auf die beiden Täter kommen nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz zu.