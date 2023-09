Eröffnung der Erlebniswochen Fisch in Waldsassen

Die Erlebniswochen Fisch werden am Sonntag um 9 Uhr 30 in Waldsassen eröffnet. Dabei warten auf die Besucher viele Besonderheiten. Auf dem Markt der regionalen Genüsse versammeln sich die kreativsten Direktvermarkter der Region.

Vom Fischburger über Steckerlfisch bis zum Karpfengyros und Matjes gibt es alles, was der Landkreis Tirschenreuth an Fisch zu bieten hat. Dabei wird auch der beliebte Karpfentrunk nicht fehlen. Rund um die Mädchenrealschule kann man außerdem den Kunsthandwerkermarkt besuchen. Und die Stiftsbibliothek sowie das Stiftlandmuseum öffnen bei freiem Eintritt ihre Pforten. Der Festbetrieb in Waldsassen läuft bis 17 Uhr.

© Foto: ARGE Fisch

Ortstermin zur Eröffnung der Erlebniswochen Fisch 2023 in Waldsassen,

v.l.: Landrat Roland Grillmeier, ARGE Fisch-Vorsitzender Thomas Beer,

Managerin für das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth Dr. Mariya

Ransberger, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Waldsassen Inge frank, 2. Bgm. Karlheinz Hoyer